Лучшие бесплатные кейсы от КС ГО ТМ

Промокод: CSGOTM
+15% к пополнению
  • Высокий шанс выпадения редких скинов Моментальный вывод на аккаунт Steam
  • Миллион открытых кейсов Высокий шанс получения редких скинов
  • Быстрый вывод в Steam аккаунт Более миллиона открытых кейсов
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment
  • dmarket payment

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

ВЫИГРЫВАТЬ с CSgoTM МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Выполни алгоритм и получи новые скины для инвентаря CS:GO

  • Авторизуйся на CSgoTM, используя данные действующей учетной записи Steam

    Авторизуйся на CSgoTM, используя данные действующей учетной записи Steam

  • Внеси минимальный депозит и получи дополнительный бонус

    Внеси минимальный депозит и получи дополнительный бонус

  • Выбери один из множества уникальных кейсов и выиграй новый скин

    Выбери один из множества уникальных кейсов и выиграй новый скин

  • Выведи предмет в свой инвентарь через трейд-бота или продай его на площадке CSgoTM

    Выведи предмет в свой инвентарь через трейд-бота или продай его на площадке CSgoTM

Платформа КС ГО ТМ предлагает игрокам лучшие скины — возможность собирать инвентарь для CS:GO на свой вкус. Вместо того, чтобы тратить деньги на дефолтные контейнеры от Valve, открывай кейсы с оригинальными подборками, выбирая то, что действительно нужно! Стоимость кейсов гораздо ниже, чем виртуальные ключи от Гейба, а качество предметов гарантирует успешный дроп, окупающий вложения. Привязка аккаунта к профилю Steam позволяет моментально добавить новые скины к игровому инвентарю – достаточно принять оффер, сгенерированный трейд-ботом по заявке. Не забудь забрать бонус 15% от суммы первого депозита, и наслаждайся открытием лучших кейсов для КС ГО! Специальаный промокод от прощадки Кс Го Тм: csgotm

ОБМЕН И ПРОДАЖА СКИНОВ ПОСЛЕ ВЫИГРЫША на Кс Го Тм

Предметы, выпавшие из кейсов, можно вывести на личный аккаунт, использовать для апгрейда, получив более редкие скины CS:GO, или продать ненужный дроп на площадке по рыночной стоимости – деньги зачислятся моментально.

ОБМЕН И ПРОДАЖА СКИНОВ ПОСЛЕ ВЫИГРЫША на Кс Го Тм

ВЫИГРЫВАЙ РЕДКИЕ СКИНЫ CS:GO СО СМАРТФОНА на CsgoTm

Адаптация сайта CSgoTM под все мобильные браузеры позволяет открывать кейсы с любого устройства. Все что нужно – смартфон, подключение к Интернету и желание пополнить свою коллекцию скинов КС ГО. Для вывода предметов не требуется мобильный аутентификатор – достаточно добавить трейд-ссылку Steam.

ВЫИГРЫВАЙ РЕДКИЕ СКИНЫ CS:GO СО СМАРТФОНА на CsgoTm
  • trust image users

    2.3M+

    пользователей

  • trust image users

    1.3M+

    скинов

  • trust image users

    10M+

    ЗАКРЫТЫХ СДЕЛОК

  • trust image users

    10M+

    методов вывода средств

  • 47k+

    подписчиков

  • 36k+

    подписчиков

  • 31k+

    подписчиков

  • 7.8k+

    подписчиков

  • 12.8m+

    просмотров

  • 4.8k+

    участников

  • 2.8k+

    участников

ВЫИГРЫВАЙ УНИКАЛЬНЫЕ СКИНЫ CS:GO!

Выбери кейс с нужным предметом, открой его и забери скин к себе на аккаунт, подтвердив предложение от трейд-бота CSgoTM.

Кс Го Тм – платформа, где каждый может получить уникальные предметы, ножи и перчатки для КС ГО. Доступен вывод скинов в инвентарь и апгрейд с редкими и ценными дропами. Быстрая авторизация через профиль Steam, широкий выбор платежных операторов, высокая вероятность выпадения топовых предметов и моментальный вывод через трейд-бота по ссылке.

Более двух миллионов пользователей уже оценили преимущества Кс Го Тм, открывая бесплатные кейсы и прокачивая собственный инвентарь. Воспользуйся специальными предложениями сервиса, чтобы получить дополнительные бонусы к депозиту и другие подарки. Сайт работает на ПК и мобильных устройствах.

Зачем тратить время и платить комиссию Габену, если можно продать весь ширп на CSgoTM и получить взамен отличные скины, которые оценят даже профессиональные игроки в CS:GO? Самое время привести свой инвентарь в порядок, пополнив его действительно редкими и ценными предметами. Выбирай подходящий кейс с нужными скинами, и забирай их к себе в коллекцию прямо сейчас – вместе с CSgoTM!